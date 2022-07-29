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Tarım ve Orman Bakanlığı: Marmaris'teki yangın kontrol altına alındı

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Giriş: 29.07.2022 18:07
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İçmeler Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve otele sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) "Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır. Yangına OGM, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir." açıklamasını yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Marmaris İçmeler'deki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı." ifadelerine yer verdi.
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