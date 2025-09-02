Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Karabük-Kastamonu sınırında yangın sürüyor

Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları ile mücadele sürerken başka noktalardan da yangın haberleri geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettiklerini vurgularken "Rakamın yüksekliği verilen mücadelenin büyüklüğünü ifade etmeye yeter" dedi. Öte yandan Bakan Yumaklı şuan Karabük-Kastamonu sınırında ve Kastamonu'da 2 yangının sürdüğünü belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN