Tarihi camilerin halıları itinayla dokunuyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde asırlardır halı dokuma geleneği devam ediyor. Bölgede açılan fabrikalarda dokunan cami halıları dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor. Ekibimiz o fabrikalardan birine gitti, dokunan halıları yerinde görüntüledi.

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