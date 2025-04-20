Tamirhaneye kurşun yağdıran saldırgan yakalandı

Beyoğlu’nda motosiklet tamirhanesine baskın yapan maskeli 2 saldırgandan biri iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Alper İ. (29) ayaklarından yaralandı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırganlar Mahmut Samet D. (20) ve Uğur Ç. (20) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının sebebinin tamirci Alper İ.’nin, yanında çırak olarak işe başlayan Mahmut Samet D.’nin kuzenini taciz etmesi nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.