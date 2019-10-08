Tamir ettiği asansörün altına kaldı! Çorum'da acı olay |Video

Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik teknisyenliği yapan 53 yaşındaki Recep Tanrıkol, tamir ettiği asansörün üzerine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Hacettepe Mahallesi Elif Tuğba Sitesi Ömer Apartmanı'nda meydana geldi. Öğle saatlerinde Recep Tanrıkol (53) isimli teknisyen apartmana yapılan ek katın asansörünü yapmaya başladı. Teknisyenin tamir ettiği asansör, bir anda üzerine düştü. Apartman sakinleri olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Tanrıkol'u asansör boşluğundan çıkardı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen Tanrıkol'un yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri Tanrıkol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tanrıkol'un cenazesi daha sonra otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Başkan yardımcıları ile birlikte olay yerine gelen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner yetkililerden bilgi aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.