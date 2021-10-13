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Tamer Karadağlı neden linç edildi? Nihal Yalçın kimdir? Ödül törenleri neden tartışılıyor?

A Haber
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Giriş: 13.10.2021 11:35
Altın Portakal ödül töreninde oyuncu Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog çok tartışıldı. Sosyal medya üzerinden Karadağlı'ya yönelik başlatılan linç kampanyasıyla ilgili Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Memleket Meselesi programında konuştu. Genç, "Linç kampanyasının nedeni Karadağlı'nın duruşudur" dedi.
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