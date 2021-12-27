27 Aralık 2021, Pazartesi
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Tam bir şifa deposu! Kemik suyunun faydaları neler? Neye iyi gelir?
Tokat'ta yaşayan Feraye Ördekçi, kış aylarında sık sık tüketilen kemik suyunu üretmek için bir tesis kurdu. 10 kadının istihdam edildiği işletme şimdilerde siparişlere yetişemiyor.