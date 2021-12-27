27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tam bir şifa deposu! Kemik suyunun faydaları neler? Neye iyi gelir?

Tam bir şifa deposu! Kemik suyunun faydaları neler? Neye iyi gelir?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 13:22
Tokat'ta yaşayan Feraye Ördekçi, kış aylarında sık sık tüketilen kemik suyunu üretmek için bir tesis kurdu. 10 kadının istihdam edildiği işletme şimdilerde siparişlere yetişemiyor.
Şifa deposu! Siparişlere yetişemiyorlar ŞİFA DEPOSU! SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şifa deposu! Siparişlere yetişemiyorlar
Şifa deposu! Siparişlere yetişemiyorlar
Sakar hırsız pes etmedi... O anlar kamerada
Sakar hırsız pes etmedi... O anlar kamerada
CHP denince vatandaşın aklına gelen
CHP denince vatandaşın aklına gelen
Asker eğlencesinde kanlı kavga!
Asker eğlencesinde kanlı kavga!
Öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü kamerada
Öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü kamerada
Şirketin yöneticilerinin telefonunu eskort sitelerinde paylaştı
Şirketin yöneticilerinin telefonunu eskort sitelerinde paylaştı
Dezenfektan şakası ölümlü bitti
Dezenfektan şakası ölümlü bitti
İETT’den Sultangazi’de vatandaşa ‘sefer’ çilesi
İETT’den Sultangazi’de vatandaşa ‘sefer’ çilesi
Önce eşini sonra kendini vurdu
Önce eşini sonra kendini vurdu
İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı
İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı
Önünde kaza oldu o aldırış etmeden yoluna devam etti
Önünde kaza oldu o aldırış etmeden yoluna devam etti
Pitbull köpekler neden saldırıyor?
Pitbull köpekler neden saldırıyor?
Daha Fazla Video Göster