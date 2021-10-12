Taksim’de “Yolu açın” deyince kalçasından vuruldu...O anlar kamerada

Taksim’e iş için bir günlüğüne Kapadokya’dan gelen turizmci, İstiklal Caddesi’nde yolu kapatan gençlere “yolu açın” deyince çıkan kavgada silahla kalçasından vuruldu. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavga kameralara yansırken, olaydan sonra kaçan 5 şüpheli güven timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, geçtiğimiz salı günü saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Kapadokya'dan bir günlüğüne iş için İstanbul'a gelen turizmci Emre Ş., Taksim'de İstiklal Caddesi'nden geçip sokağa girmek istedi. O esnada iddiaya göre Emre Ş., kendi aralarında tartışan kalabalık gruba "yolu açar mısınız?" dedi. Bunun üzerine gruptakilerle Ş. arasında tartışma çıktı.Edinilen bilgiye göre tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar Ş.'nin önce boğazını sıktı ardından da onu itmeye başladı, gruptan kurtulup kaçmaya çalışan Ş. bu kez de bir başka şahıs tarafından tabancayla kalçasından vuruldu. Yaralanan Ş. yere düşerken, grup ise ara sokaklara dağılarak kaçtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre Ş., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği görevlileri ise olayla ilgili çalışma başlattı.