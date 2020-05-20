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Taksim'de dikkat çeken yoğunluk | Video

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Giriş: 20.05.2020 15:03
Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle İstanbul Taksim'de dikkat çekici bir yoğunluk oluştu. Haftasonu ile birlikte 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle vatandaşlar dışarı akın etti. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde oluşan dikkat çeken yoğunluk kameralara yansıdı. İstiklal Caddesi'nde eski günleri aratmayan bir kalabalık oluştuğu görüldü. Vatandaşların bir çoğu maske takarken, sosyal mesafeye ise zaman zaman dikkat edilmedi.
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