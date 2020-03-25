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25.03.2020

Taksim - Yenibosna hattındaki özel halk otobüsü önce kaza yaptı sonra tramvay hattına girdi

Taksim - Yenibosna hattı üzerinde çalışan özel halk otobüsü virajı alamayarak kaza yaptı. Önce ışıklara ve MOBESE direğine çarpan otobüs tramvay hattına girdi. Otobüste yolcu olmaması faciayı önledi.

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