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Taksim - Yenibosna hattındaki özel halk otobüsü önce kaza yaptı sonra tramvay hattına girdi
Taksim - Yenibosna hattı üzerinde çalışan özel halk otobüsü virajı alamayarak kaza yaptı. Önce ışıklara ve MOBESE direğine çarpan otobüs tramvay hattına girdi. Otobüste yolcu olmaması faciayı önledi.
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