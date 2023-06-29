29 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Taksicinin 200 TL’ye götürdüğü yola dönüşte 400 TL istedi

Taksicinin 200 TL’ye götürdüğü yola dönüşte 400 TL istedi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2023 13:05
Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Esenkent Mahallesi’nde yaşandı. Ailesi ile birlikte eğlenmek için su oyunları merkezine giden bir vatandaş, ulaşım aracı olarak taksiyi kullandı. İddiaya göre yaklaşık 200 TL ücret ödeyen vatandaş, dönüşte de evine taksi ile dönmek istedi. Taksi şoförü ise taksimetre açmayarak 400 TL talep etti. Taksicinin bu isteği karşısında çaresiz kalan adam sitem ederek araçtan inerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik’te metruk binalara baskın
Pendik'te metruk binalara baskın
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Sütlüce’nin uykulukçu Metin Ağabey’i
Sütlüce’nin uykulukçu Metin Ağabey’i
Darülaceze’de bayram heyecanı!
Darülaceze’de bayram heyecanı!
Antalya’da kan donduran olay!
Antalya'da kan donduran olay!
Şırnak’ta taşlı sopalı kavga kamerada
Şırnak'ta taşlı sopalı kavga kamerada
200 TL’ye götürdüğü yola 400 TL istedi
200 TL’ye götürdüğü yola 400 TL istedi
Yaralıyı kurtarma seferberliği kamerada
Yaralıyı kurtarma seferberliği kamerada
160 yıl yaşayarak tarihe geçti
160 yıl yaşayarak tarihe geçti
Tatilde bungalov evlere yoğun ilgi
Tatilde bungalov evlere yoğun ilgi
Bayramlarda sıla-ı rahimin önemi
Bayramlarda sıla-ı rahimin önemi
Elde kalan kurbanlıkları devlet alacak
Elde kalan kurbanlıkları devlet alacak
Daha Fazla Video Göster