Takıntılı ağabey kardeşinin evinin camlarını kırdı

Esenyurt'ta iddiaya göre alkol bağımlılığı nedeniyle eşinden ayrılan ve sokakta yaşadığı öğrenilen 40 yaşındaki Murat Y. isimli şahıs, bir süredir tehdit mesajları yolladığı 30 yaşındaki kardeşinin evinin önüne gelerek önce arabasının camlarını ardından ise dairenin camlarını kırarak küfür ve tehditler savurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ailenin daha öncede şahıstan şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.