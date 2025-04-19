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Tahliye kanalına düşen çocuk boğuldu

Tahliye kanalına düşen çocuk boğuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 19:12
Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Karadut Mahallesinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen 13 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuk, mahalle civarından geçen tahliye kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra dalgıç ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Kanalın çevresinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı.
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Tahliye kanalına düşen çocuk boğuldu
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