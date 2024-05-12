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Sürü halinde şehre indiler! Tehlikeli kovalamaca kamerada

İHA
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Giriş: 12.05.2024 11:28
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi ve çöp konteynerlerinde yemek aradı. Vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı. Bakın nasıl kovaladılar...
Sürü halinde şehre indiler! Tehlikeli kovalamaca SÜRÜ HALİNDE ŞEHRE İNDİLER! TEHLİKELİ KOVALAMACA

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Sürü halinde şehre indiler! Tehlikeli kovalamaca
Sürü halinde şehre indiler! Tehlikeli kovalamaca
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