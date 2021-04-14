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Şüphelilerin plaka oyunu tutmadı! Yarım milyonluk gasp nasıl çözüldü?

A Haber
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Giriş: 14.04.2021 10:20
Güncelleme:14.04.2021 10:20
İstanbul Pendik'te 460 bin lirasını bankaya yatırmak için yola çıkan bir kişi, silahla gasp edildi. Para dolu çantayı alan zanlılar kayıplara karıştı. Şüpheliler nefes kesen bir çalışmayla yakalandı. A Haber de operasyonu adım adım takip etti. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır anlattı. İşte o anlar...
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