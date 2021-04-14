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Şüphelilerin plaka oyunu tutmadı! Yarım milyonluk gasp nasıl çözüldü?
İstanbul Pendik'te 460 bin lirasını bankaya yatırmak için yola çıkan bir kişi, silahla gasp edildi. Para dolu çantayı alan zanlılar kayıplara karıştı. Şüpheliler nefes kesen bir çalışmayla yakalandı. A Haber de operasyonu adım adım takip etti. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır anlattı. İşte o anlar...