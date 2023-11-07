07 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sultangazi'de taciz şüphelisine meydan dayağı

Sultangazi'de taciz şüphelisine meydan dayağı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2023 15:26
Olay, saat 08.30 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evden çıkan bir kadın, yolda yürüdüğü sırada otomobil sürücüsü Nusret K., tarafından takip edildi. Kadını otomobiliyle dakikalarca takip eden Nusret K., zaman zaman sözlü tacizde de bulundu. Daha sonra kadının yardım istemesi üzerine, çevredeki vatandaşlar otomobilin önünü kesti. Vatandaşlar, otomobilden indirdikleri Nusret K.'yı tekme ve yumruklarla darbetti. Nusret K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Kadının Nusret K.'dan şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sultangazi’de taciz şüphelisine meydan dayağı
Sultangazi'de taciz şüphelisine meydan dayağı
Ölümüne kaçış kamerada!
Ölümüne kaçış kamerada!
Ahmet Nur Çebi tekrar aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi tekrar aday olacak mı?
Beylikdüzü’nde feci kaza: 1 ölü
Beylikdüzü’nde feci kaza: 1 ölü
Yeni akım: Ayı ile selfie!
Yeni akım: Ayı ile selfie!
Boksör gence intikam saldırısı kamerada:
Boksör gence intikam saldırısı kamerada:
Barajlardaki kuraklık görüntüsü kokutuyor
Barajlardaki kuraklık görüntüsü kokutuyor
İstanbul’da vahşet! Sahipli kediyi kaçırıp...
İstanbul'da vahşet! Sahipli kediyi kaçırıp...
Yediler içtiler hesabı ödemeden kaçtılar
Yediler içtiler hesabı ödemeden kaçtılar
Marmara Denizi için kritik uyarı!
Marmara Denizi için kritik uyarı!
Ya Rabb diyerek Allah’a sığındı!
"Ya Rabb" diyerek Allah'a sığındı!
İstanbul’da çivili sopa dehşeti!
İstanbul'da çivili sopa dehşeti!
Daha Fazla Video Göster