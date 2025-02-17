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Sultangazi’de şüpheli ölüm! ’Kazayla oldu’ dediler, gerçek bambaşka çıktı

Sultangazi’de şüpheli ölüm! 'Kazayla oldu' dediler, gerçek bambaşka çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.02.2025 01:39
Sultangazi’de silah temizlerken kazayla vurulduğu öne sürülen Faruk Kalburcu’nun ölümü şüpheli bulundu. Kalburcu’nun ailesi, olayın kaza olmadığını, eşinin ve baldızının planlı bir cinayet işlediğini iddia etti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatan polis, Kalburcu’nun eşi Pınar Kalburcu ve baldızı Çiğdem B.’yi gözaltına aldı.
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Sultangazi’de şüpheli ölüm! ’Kazayla oldu’ dediler, gerçek bambaşka çıktı
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