Sultangazi’de şüpheli ölüm! ’Kazayla oldu’ dediler, gerçek bambaşka çıktı

Sultangazi’de silah temizlerken kazayla vurulduğu öne sürülen Faruk Kalburcu’nun ölümü şüpheli bulundu. Kalburcu’nun ailesi, olayın kaza olmadığını, eşinin ve baldızının planlı bir cinayet işlediğini iddia etti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatan polis, Kalburcu’nun eşi Pınar Kalburcu ve baldızı Çiğdem B.’yi gözaltına aldı.

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