Sultangazi’de İETT, soğuk havalarda seferleri azalttı, vatandaşlar perişan oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla Sultangazi’de İETT seferleri azaltılırken Topkapı minibüs seferleri ise durdurdu. Sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde yaşanan yoğunluklar vatandaşları çileden çıkarırdı. Sultangazi Belediyesi İBB’nin tepkilere yol açan kararı sonrası harekete geçerek İETT’nin otobüs azalttığı noktalara halk otobüsü seferi koyarak sefer düzenlemeye başladı.

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Sultangazi'de sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde eve ve işyerine gitmek isteyen vatandaşların kullandığı ve İETT tarafından yapılan otobüs seferleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu kararla azaltılırken, Topkapı Minibüs seferleri ise durduruldu. Aksayan ulaşımı Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan otobüs seferleri ile vatandaşların mağduriyeti gideriliyor.