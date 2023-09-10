Sultangazi'de genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar

Sultangazi'de iddiaya göre arkadaşıyla birlikte okuldan kitaplarını almaya giden 10. sınıf öğrencisi genç kız, kendisini rahatsız eden grubun saldırısına uğradı. Yüzüne kaldırım taşı atılması sonucu kızın dişleri kırılırken, durumu fark edip yardıma gelen arkadaşı ise darp edilerek kulağı kesildi.