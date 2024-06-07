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Sulama kanalına giren tarım işçisi boğuldu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 21:28
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gözlühüyük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi Suriye uyruklu Samir Hammude, sıcak havadan bunalıp, tarım için sulamada kullanılan kanala girdi. Yüzme bilmeyen Hammude, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Yakınlarının durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve su altı dalgıç ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, ekiplerin çalışması sırasında Hammude'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Ekipler sulama kanalındaki 5 saatlik çalışmanın ardından Samir Hammude’nin cansız bedenine ulaştı. Samir Hammude'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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