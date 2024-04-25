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Su samuru havuzdaki balıkları yerken görüntülendi

İHA
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Giriş: 25.04.2024 10:38
Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında yaşanan ilginç bir olay görenleri şaşırttı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'Nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, havuzdaki balıkları yerken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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