Strep A belirtileri neler?

Son dakika haberi... Strep A enfeksiyonu bu yıl 10'dan fazla çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkemizde de İstanbul, İzmir ve Ankara'da Strep A vakaları görüldü.

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