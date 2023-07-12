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Sözleşmeli er Erdem Kavlak şehit oldu

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Giriş: 12.07.2023 08:58
Son dakika haberine göre Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan silah kazası nedeniyle yaralanan sözleşmeli er Erdem Kavlak, Hakkari'de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
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