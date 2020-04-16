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16.04.2020

Söz yüzüğünü iade etmek istemişti! Karakolluk oldu

Avcılar’da kız arkadaşına söz yüzüğünü vermek için geldiği buluşma noktasında, genç ile kızın annesi ve yanındakiler arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. Buluşma noktasına bir arkadaşıyla gelen ve darp edildiklerini söyleyen genç, buluşmaya kızını getirmeyen anne ve beraberindekilerden şikayetçi oldu. Cep telefonununa yansıyan, koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kavga sonrası, taraflar birbirlerinden şikayetçi olarak polis merkezine götürüldü.Avcılar’da kız arkadaşına söz yüzüğünü vermek için geldiği buluşma noktasında, genç ile kızın annesi ve yanındakiler arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. Buluşma noktasına bir arkadaşıyla gelen ve darp edildiklerini söyleyen genç, buluşmaya kızını getirmeyen anne ve beraberindekilerden şikayetçi oldu. Cep telefonununa yansıyan, koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kavga sonrası, taraflar birbirlerinden şikayetçi olarak polis merkezine götürüldü.

Olay, Avcılar'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, iddiasına göre söz yüzüğünü iade etmek için kız arkadaşı ile buluşmaya karar verdi. Ancak, buluşma yerine genç kız yerine, annesi ile yanındaki birkaç kişi geldi. Aralarında tartışma başladı. Yüzüğü vermeye gelen gence, yanındaki arkadaşı kavganın büyütülmemesi için eliyle iterek ona vurdu. Genç ile arkadaşı, tatışmalar sonrası çıkan kavgada, karşıdaki grup tarafından yüz, boyun ve kollarından darbe aldıklarını belirterek, polise haber verdi. Daha sonra olayı duyan gencin annesi ve diğer yakınları da olay yerine geldi. Tartışmalar bu kez de de polisin önünde sürdü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen tartışma polisler, tarafları güçlükle sakinleştirebildi. Kız arkadaşına söz yüzüğü ve çakmağını vermek için geldiğini, bu sırada kızın annesinin boğazına sarıldığını, iki kişinin kendisine ve yanındaki arkadaşına saldırdığını belirten genci, annesi de sakinleştiremedi.

"HELAL OLSUN BANA"

Yüzlerinde darbe izleri bulunan genç ve yanındaki arkadaşı, kızdan şikayetçi olmadı. Ancak, iki genç, kendilerine saldırdığını öne sürdükleri kızın annesinden şikayetçi oldu. Kadın, bir kişinin boğazını tuttuğunu kabul ederken, ona arkadaşının vurduğunu savundu, "Seni bu hale ben getirebildiysem, helal olsun bana" diye bağırdı.

Koronavirüs tehdidine rağmen çok sayıda kişi de tartışmayı izlerken, polis dağılmalarını istedi. Polis, birbirlerinden şikayetçi olan iki tarafın ekip araçları ile Avcılar Polis Merkezi'ne götürdü.

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