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Sosyal medyaya video çekme uğruna ortalığı savaş alanına çevirdi! Ehliyetsiz sürücü fırına daldı

İHA
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Giriş: 03.05.2022 14:38
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde ehliyetsiz genç, direksiyon kontrolünü kaybederek kiraladıkları araçla ekmek fırınına daldı. Kaza anında araçtakilerin camdan sarkarak sosyal medya için video çektiği kaza öncesi ve kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
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