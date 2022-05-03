03 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sosyal medyaya video çekme uğruna ortalığı savaş alanına çevirdi! Ehliyetsiz sürücü fırına daldı
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde ehliyetsiz genç, direksiyon kontrolünü kaybederek kiraladıkları araçla ekmek fırınına daldı. Kaza anında araçtakilerin camdan sarkarak sosyal medya için video çektiği kaza öncesi ve kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.