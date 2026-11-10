İstanbul trafiğine nefes aldıracak proje! Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde sona doğru
Spot: İstanbul'da trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 2027 yılının ilk yarısında hizmete girmesi planlanan projeyle yaklaşık 35 dakika süren güzergâhın 5 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Ömer Er, projedeki son gelişmeleri görüntülerken KGM İstanbul Müdürü Şenol Alok da tünel çalışmalarının son durumunu aktardı.