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İstanbul trafiğine nefes aldıracak proje! Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde sona doğru
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul trafiğine nefes aldıracak proje! Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde sona doğru

Spot: İstanbul'da trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 2027 yılının ilk yarısında hizmete girmesi planlanan projeyle yaklaşık 35 dakika süren güzergâhın 5 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Ömer Er, projedeki son gelişmeleri görüntülerken KGM İstanbul Müdürü Şenol Alok da tünel çalışmalarının son durumunu aktardı.

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