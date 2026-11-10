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Apple'dan Türkiye'ye yatırım kararı! 5 yeni geliştirici akademisi kurulacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Apple'dan Türkiye'ye yatırım kararı! 5 yeni geliştirici akademisi kurulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Apple CEO'su Tim Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Apple'ın Türkiye'deki yatırımları ve yeni akademi projeleri gündeme geldi. Plan kapsamında 5 yeni geliştirici akademisi kurulacak. Apple Geliştirici Merkezi İstanbul'da açılırken, Apple Üretim Akademisi'nin 2028 yılında Ankara'da faaliyete geçmesi hedefleniyor. Ankara'daki akademi, ABD dışındaki ilk Apple Üretim Akademisi olacak.

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