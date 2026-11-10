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COP31'de sıfır atık seferberliği! 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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COP31'de sıfır atık seferberliği! 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31'de Türkiye'nin sıfır atık çalışmaları uluslararası katılımcılara tanıtılıyor. Mavi Bölge'de kurulan 10 bin metrekarelik Sıfır Atık Müzesi, geri dönüşümden hazırlanan sanat eserleri ve çevre projeleriyle dikkat çekiyor. Yeşil Bölge'de çocuklar ve gençler için atölyeler düzenlenirken, sıfır atık çalışmaları örnek köylere de taşınıyor. Türkiye'nin 9 yılda 90 milyon ton atığı geri kazanarak ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlayan sıfır atık vizyonu COP31'de dünyaya anlatılıyor.

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