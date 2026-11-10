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Özel'in yeni yönetim modeli ne anlama geliyor? Yeni Parti'de "CHP'ye dönerler" endişesi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özel'in yeni yönetim modeli ne anlama geliyor? Yeni Parti'de "CHP'ye dönerler" endişesi

CHP'de 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena'da gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultay öncesinde parti yönetiminde değişiklik hazırlıkları sürüyor. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olacağı kurultayda, Parti Meclisi üye sayısının 80'den 150'ye çıkarılması planlanıyor. Peki, yeni yönetim modeli ne anlama geliyor? Parti Meclisi neden genişletiliyor? Kulislerde, Özel'in bu hamleyle yeni partiden ayrılarak CHP'ye dönmesi beklenen isimlerin önünü kesmeyi ve parti içindeki dengeleri korumayı hedeflediği konuşuluyor.

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