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Sosyal medyanın gündemine oturan öğretmen konuştu: “Ben kendisini affettim”

İHA
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Giriş: 24.03.2022 16:36
Ankara’da geçen gün bir özel okulda, ders sırasında öğrencinin öğretmenine yönelik tepki toplayan hareketleri ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı. O davranışlara maruz kalan öğretmen Eyup Sağlık, “Tabii bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil” şeklinde konuştu.
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