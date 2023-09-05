Sosyal medyada mevlit bulma grubu! Bedava yemek için…

Denizli'de bir grup sosyal medyada mevlit bulma platformu kurdu. Grupta ne zaman ve nerede, hatta hangi menüde mevlit olacağı bilgisi paylaşılıyor. Daha şimdiden binlerce takipçisi olan grubun üyelerinin çoğu ise bekar gençler.

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