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Sosyal medya öğrencileri nasıl etkiliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 15:19
Çocukların gelişimini etkileyen sosyal medya ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir takım tedbirler almaya hazırlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er uzmanına sordu.
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