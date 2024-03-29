Sosyal medya öğrencileri nasıl etkiliyor?

Çocukların gelişimini etkileyen sosyal medya ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir takım tedbirler almaya hazırlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er uzmanına sordu.

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