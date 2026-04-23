Sosyal medya küçük çocukları nasıl etkiliyor?

İngiltere'de küçük çocukların ekran kullanımı ve sosyal medya alışkanlıklarına yönelik devrim niteliğinde kararlar alındı. 27 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler, özellikle 5 yaş altı çocukların dijital dünyayla bağını ciddi şekilde kısıtlamayı hedefliyor. Yapılan son araştırmalar, ekran süresi arttıkça çocuklarda öfke nöbetleri ve duygusal bozuklukların tetiklendiğini gözler önüne sererken; A Haber muhabiri Alpaslan Düven, kritik gelişmeleri Londra'dan aktardı.