Çocuk telefonlarında çıplaklığa engel! İngiltere'den teknoloji devlerine ültimatom geldi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Apple ve Google başta olmak üzere teknoloji şirketlerine çocukların kullandığı cihazlarda çıplak içeriklerin görüntülenmesi, paylaşılması ve oluşturulmasını engelleyecek sistemleri Eylül 2026’ya kadar devreye almaları için süre verdi. Şirketlerin gerekli adımları atmaması halinde hükümetin yasal düzenleme yapacağı, para cezası ve cezai yaptırımların gündeme gelebileceği belirtildi. Düzenleme, İngiltere’deki mevcut ve yeni satılan tüm akıllı telefon ve tabletleri kapsayacak.