04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Köyceğiz’de dumanlar tekrar yükseldi

Köyceğiz’de dumanlar tekrar yükseldi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2021 18:40
Güncelleme:04.08.2021 18:40
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde rüzgarın azalması sonucu etkisini azaltan orman yangını, rüzgarın tekrar başlaması ile yeniden alevlendi.

Orman yangının tehdit ettiği bölge üzerinde yer alan Çayırhisar, Kavacık ve Sazak Mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

Evlerini boşaltan vatandaşlar yakını olanlar yakınlarının yanına yerleşirken, geri kalan vatandaşlar Köyceğiz Turizm Otelcilik ve İmam Hatip Lisesi yurtlarına yerleştirilecek.

Yanan saha havadan görüntülenirken, duman bulutu gökyüzünü kapladı. Yangının seyrinin Sazak Mahallesine doğru ilerlediği öğrenilirken, üst bölgelerde bulunan Otman Mahallesinin ise şimdilik tehlike arz etmediği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Köyceğiz’de dumanlar tekrar yükseldi
Köyceğiz’de dumanlar tekrar yükseldi
Konya’daki katliamın 1 numaralı şüphelisi yakalandı
Konya'daki katliamın 1 numaralı şüphelisi yakalandı
Ege Denizi’nde deprem fırtınası!
Ege Denizi'nde deprem fırtınası!
Alevler termik santrale ilerliyor
Alevler termik santrale ilerliyor
Feci olay! 71 araç yanarak küle döndü
Feci olay! 71 araç yanarak küle döndü
Araçlar tek tek patlayarak yanıyor!
Araçlar tek tek patlayarak yanıyor!
Yabancı uyrukluya 10 kat su zammı
Yabancı uyrukluya 10 kat su zammı
Milyar dolarlık boşanma
Milyar dolarlık boşanma
Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı!
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
Azra son yolculuğuna uğurlandı
Azra son yolculuğuna uğurlandı
Klimalarda gizli tehlike!
Klimalarda gizli tehlike!
Gizemli tarihe açılıyor
Gizemli tarihe açılıyor
Daha Fazla Video Göster