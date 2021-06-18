59 kişi hayatını kaybetti! Sağlık Bakanlığı 18 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu duyurdu

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs (KOVİD-19) tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki düşüş sürüyor: Bugün 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi, 59 kişi vefat etti.

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

18 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 497'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 71'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728'e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 427 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a yükselirken, ağır hasta sayısı 856 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.