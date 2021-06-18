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59 kişi hayatını kaybetti! Sağlık Bakanlığı 18 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu duyurdu

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Giriş: 18.06.2021 19:43
Güncelleme:18.06.2021 19:44
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs (KOVİD-19) tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki düşüş sürüyor: Bugün 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi, 59 kişi vefat etti.

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

18 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 497'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 71'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728'e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 427 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a yükselirken, ağır hasta sayısı 856 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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