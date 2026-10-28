Harry Kane Ballon d’Or’u kazandı

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d’Or, 70’inci yılında ilk kez Paris dışında, Londra’da düzenlendi. Bayern Münih ve İngiltere Millî Takımı’nın yıldız golcüsü Harry Kane, 2025-2026 sezonundaki performansıyla kariyerinde ilk kez yılın futbolcusu seçildi. Oylamada Kylian Mbappé ikinci, Lamine Yamal üçüncü olurken Yamal, 21 yaş altı en iyi futbolcu ödülünü de kazandı. Törende kaleci, teknik direktör ve kulüp kategorilerinin kazananları da açıklandı.