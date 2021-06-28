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Son doz Kovid-19 aşısı ziyan olmadı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Egemen Kurtoğlu'nun hikayesi paylaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2021 00:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de sağlık ocağının önünden geçerken yolda kendisini durduran Doktor Lütfiye Şahin tarafından koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan üniversite öğrencisi Egemen Kurtoğlu'nun hikayesini paylaştı.

Türkiye koronavirüsü yenmek için büyük bir aşılama kampanyası başlattı. Bu kampanyaya ünlü isimler de dahil edildi kamu spotları yayınlandı.

Kritik süreçte Türkiye'de Kovid-19 aşılama sürecinde yeni rekor kırılıyor.

Öte yandan sağlık çalışanlarının aşılama performansı göz dolduruyor.

İzmir'de bunun dikkat çeken bir örneğini üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Egemen Kurtoğlu yaşadı.

Sağlık Ocağı'nın önünden geçerken doktorun kendisini davet ettiğini söyleyen Egemen Kurtoğlu, "Benim hakkım gelmişti ama geciktirmiştim aslında üşendiğim için gitmemiştim. Doktor hanım öyle söyleyince olmadım dedim, o da gel hemen yapalım dedi. Ben de 'bu kadar basit oluyor mu?' dedim hatta, 'evet bu kadar basit' dedi." açıklamasını yaptı.

DOKTOR LÜTFİYE ŞAHİN: YOLDAN GEÇENLERİ DAVET EDİYORUZ

Salgın sürecindeki gibi aşılamada da sağlık çalışanları büyük özveri gösteriyor.

Doktor Lütfiye Şahin de yaptığı açıklamada "Geçen hafta aşı istasyonu oldu bizim kurum aşılamaya başladık. Tabii aşılar altışarlı şekilde hazırlanmış onu açmak için 6 kişinin bir arada olması gerekiyor. 6'yı tamamlamak için yoldan geçen vatandaşlara gençleri aşıya davet ettiğimiz de oldu, Egemen de bunlardan biriydi. 6 kişiyi arıyorduk, kendisine teklif ettik o da kabul etti, çok iyi etti." dedi.

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