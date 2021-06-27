Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19 aşı açıklaması: Hayran olunması gereken...

ÜNLÜ OYUNCUDAN AŞI MESAJI: BU KADARI ANCAK FİLMLERDE OLUR

Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Ezgi Mola'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili vatandaşlara çağrı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoda ünlü oyuncu "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi sürecinde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım hayatımıza kaldığımız yerde sağlıkla devam edelim" ifadelerini kullandı.