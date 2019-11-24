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24.11.2019

Son dakika: Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çalışma kamerada |Video

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt’ta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada biri ağır 3 kişi yaralanırken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Esenyurt Koza Mahallesi 1655 Sokakta iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerine karşılaştı. Taraflar bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Bir süre sonra yanlarında bulunan silahı çıkaran taraflar çatışmaya başladı. Biri ağır 3 kişi yaralandı.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olaya karışan bazı şüpheliler lüks bir ciple olay yerinden kaçarken, yaralılar arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları ise tarafların birinin Uber ve diğer tarafın ise ticari taksi sahibi olduğunu iddia etti.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan o anlar ise saniye saniye çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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