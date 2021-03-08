08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Son dakika: Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2021 08:26
Güncelleme:08.03.2021 08:33
Son dakika haberi...Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıktığı binadaki hastalar ve personel başka bir binaya taşındı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Son dakika haberi...Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıktığı binadaki hastalar ve personel başka bir binaya taşındı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Hastanede yangın paniği! HASTANEDE YANGIN PANİĞİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadına yönelik şiddetle mücadele verileri
Kadına yönelik şiddetle mücadele verileri
8 ilde yeni kısıtlamalar yolda!
8 ilde yeni kısıtlamalar yolda!
Tatlı krizlerine dikkat!
Tatlı krizlerine dikkat!
Koronaya karşı etkili çay
Koronaya karşı etkili çay
Hastanede yangın paniği
Hastanede yangın paniği
İstanbul'da 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Depremzedelere villa konforunda köy evleri
Depremzedelere villa konforunda köy evleri
Evden çalışma işçileri memnun etmedi
"Evden çalışma" işçileri memnun etmedi
2'si çocuk 5 kişi öldü
2'si çocuk 5 kişi öldü
12. kattan atılan adam A Haber'e konuştu
12. kattan atılan adam A Haber'e konuştu
Yumurtadan dolma olur mu?
Yumurtadan dolma olur mu?
Pandemi ruh sağlığımızı nasıl etkiledi?
Pandemi ruh sağlığımızı nasıl etkiledi?
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ