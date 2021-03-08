Son dakika: Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Son dakika haberi...Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıktığı binadaki hastalar ve personel başka bir binaya taşındı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Son dakika haberi...Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıktığı binadaki hastalar ve personel başka bir binaya taşındı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.