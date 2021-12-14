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Son dakika: Yoldan çıkan araç kanala yuvarlandı: 1 yaralı

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Giriş: 14.12.2021 18:21
Samsun'da yoldan çıkan hafif ticari aracın kanala yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Arslan idaresindeki 55 DC 783 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp kanala yuvarlanıp ters döndü.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ömer Faruk Arslan, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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