Son dakika: Yerli aşıda sona doğru! Ne zaman kullanılacak? Prof. Dr. Mustafa Çalış A Haber'de açıkladı

Son dakika haberi... Yerli koronavirüs aşısında ikinci faz tamamlandı. Üçüncü faza geçilecek. Daha da önemlisi yeni aşı merkezi inşaatı son hızla devam ediyor. Peki yerli aşı ne zaman hazır olacak? Çalışmalar ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir aktardı. Prof. Dr. Mustafa Çalış, A Haber canlı yayınında yanıtladı. Çalış, "Faz-2 aşamasının sonuçları bu ay sonu açıklanacak" dedi.

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