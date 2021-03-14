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Son dakika: Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! Sığındıkları ağaca saniyeler sonra yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

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Giriş: 14.03.2021 10:21
Güncelleme:14.03.2021 10:36
Hindistan'da aniden bastıran sağanak yağmurdan korunmak isteyen 4 kişi bir ağacın altına sığındı. Ancak ağaca yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.
Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! YAĞMURDAN KAÇARKEN DEHŞETİ YAŞADILAR!
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Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar!
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