Hindistan'da aniden bastıran sağanak yağmurdan korunmak isteyen 4 kişi bir ağacın altına sığındı. Ancak ağaca yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

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