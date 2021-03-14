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Haberler Galeri Son dakika: Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! Sığındıkları ağaca saniyeler sonra yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika: Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! Sığındıkları ağaca saniyeler sonra yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Hindistan'da aniden bastıran sağanak yağmurdan korunmak isteyen 4 kişi bir ağacın altına sığındı. Ancak ağaca yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 14.03.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 10:40
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Son dakika: Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! Sığındıkları ağaca saniyeler sonra yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Yağmurdan saklandıkları ağaca yıldırım düştü. Görüntülerin adresi Hindistan. Gurugram kentinde etkili olan şiddetli yağışlar ve yıldırımlar faciaya yol açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! Sığındıkları ağaca saniyeler sonra yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Aniden başlayan sağanak yağmurdan korunmak isteyen 4 kişi bir ağacın altına sığındı.

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Son dakika: Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! Sığındıkları ağaca saniyeler sonra yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Bir kaç saniye sonra ağaca yıldırım isabet etti.

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Son dakika: Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! Sığındıkları ağaca saniyeler sonra yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Yıldırımın ağaca düşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

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Son dakika: Yağmurdan kaçarken dehşeti yaşadılar! Sığındıkları ağaca saniyeler sonra yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

4 kişinin yardımına güvenlik görevlileri koştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.