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Son dakika! Vefat sayısında yeni zirve! 362 kişi hayatını kaybetti | 21 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

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Giriş: 21.04.2021 19:34
Güncelleme:21.04.2021 19:38
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 21 Nisan koronavirüs tablosunu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 398 oldu, 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi. Tabloda vaka sayılarındaki artık dikkat çekti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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