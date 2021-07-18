Vefat sayısında korkutan artış! 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi | 18 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

18 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 835 oldu.

3 İL MAVİYE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." dedi.