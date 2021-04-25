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Son dakika! Vaka sayısı 40 binin altında! 25 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı |Video

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Giriş: 25.04.2021 19:40
Güncelleme:25.04.2021 19:41
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü. 25 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2801 semptomatik olmak üzere 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969'a yükseldi. Vefat sayısı 347 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 51 bin 236 oldu. Son dakika gelişmesinin ayrınrıları haberimizde...

SON DAKİKA HABER | Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2801'i semptomatik olmak üzere toplam 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 347 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 78'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 629 bin 969'a yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI 50 BİNİ ÜZERİNDE

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 51 bin 236 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 358 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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