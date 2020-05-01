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Son dakika: Türk astrofotoğrafçı görüntüledi! İşte uzayda 1 saniyeden az süren o ender anlar |Video

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01.05.2020
Son dakika haberi... Dünyaca ünlü Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün (40), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişini görüntülemeyi başardı. Ergün, 1 saniyeden az süren geçiş sırasında çektiği 34 kare fotoğraftan timelapse (zaman atlamalı) video oluşturdu.
Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki 1 saniyeden az süren ender anı görüntüledi TÜRK ASTROFOTOĞRAFÇI, UZAYDAKİ 1 SANİYEDEN AZ SÜREN ENDER ANI GÖRÜNTÜLEDİ

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