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Son dakika: Türk astrofotoğrafçı görüntüledi! İşte uzayda 1 saniyeden az süren o ender anlar |Video
Son dakika haberi... Dünyaca ünlü Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün (40), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişini görüntülemeyi başardı. Ergün, 1 saniyeden az süren geçiş sırasında çektiği 34 kare fotoğraftan timelapse (zaman atlamalı) video oluşturdu.
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