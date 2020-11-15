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Son dakika: Trafikte görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Tarlayı değil yolu sürdü

İHA
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Giriş: 15.11.2020 15:49
Güncelleme:15.11.2020 16:02
Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çiftçi pulluğu açık unutunca traktör yolu sürdü. O anlar ise traktörün arkasından gelen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çiftçi pulluğu açık unutunca traktör yolu sürdü. O anlar ise traktörün arkasından gelen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sakaryada trafikte görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Tarlayı değil yolu sürdü SAKARYA'DA TRAFİKTE GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ! TARLAYI DEĞİL YOLU SÜRDÜ

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