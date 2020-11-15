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Son dakika: Trafikte görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Tarlayı değil yolu sürdü
Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çiftçi pulluğu açık unutunca traktör yolu sürdü. O anlar ise traktörün arkasından gelen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çiftçi pulluğu açık unutunca traktör yolu sürdü. O anlar ise traktörün arkasından gelen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.